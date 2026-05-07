Ronaldo il CR7 del calcio

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ronaldo il CR7 del calcio' è 'Cristiano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRISTIANO

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Perché la soluzione è Cristiano? Cristiano Ronaldo, conosciuto anche come CR7, è uno dei calciatori più iconici e riconoscibili nel mondo dello sport. La sua abilità tecnica, la velocità e il senso del gol lo hanno consacrato come uno dei migliori della storia del calcio. La sua fama internazionale e il suo stile di gioco lo hanno reso un simbolo di eccellenza e dedizione nel suo campo. La sua identità e il suo nome sono strettamente legati a questa figura di grande rilievo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ronaldo il CR7 del calcio". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Ronaldo il CR7 del calcio nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cristiano

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ronaldo il CR7 del calcio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ronaldo il CR7 del calcio" conferma che la soluzione 'Cristiano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Cristiano

C Como R Roma I Imola S Savona T Torino I Imola A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ronaldo il CR7 del calcio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cristiano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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