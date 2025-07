Riveste il veicolo nei cruciverba: la soluzione è Carenatura

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Riveste il veicolo' è 'Carenatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARENATURA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 10 lettere Carenatura: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Carenatura? La parola carenatura indica la copertura o rivestimento che protegge parti di un veicolo, come le componenti meccaniche o estetiche. Serve a migliorare l'aerodinamica, ridurre l'usura e conferire un aspetto più curato. In pratica, è quella vestizione che riveste alcune parti di un'auto o moto, rendendola più funzionale e gradevole alla vista. È un elemento chiave per la cura e il comfort del mezzo.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Riveste il veicolo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

N Napoli

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

