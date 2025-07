Quella a vela è il windsurf nei cruciverba: la soluzione è Tavola

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quella a vela è il windsurf' è 'Tavola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAVOLA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Tavola? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Tavola.

Perché la soluzione è Tavola? La parola tavola si riferisce a una superficie piatta, solitamente di legno o altro materiale rigido, usata come base per vari scopi. Nel contesto del windsurf, indica la tavola sulla quale si sta in piedi per muoversi sull'acqua sfruttando il vento. È un elemento fondamentale di questa disciplina, che permette di navigare e divertirsi in mare.

Hai trovato la definizione "Quella a vela è il windsurf" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

A Ancona

V Venezia

O Otranto

L Livorno

A Ancona

A E D N R I A P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PERDIANA" PERDIANA

