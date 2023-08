Piccole barche a vela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccole barche a vela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DERIVE

Significato/Curiosita : Piccole barche a vela

"derive", vale a dire piccole barche, normalmente sotto i 5-6 metri, senza cabina, destinate ad un uso sportivo o a brevi escursioni e "barche a chiglia" ovvero... Algebra simbolica utilizzata nelle calcolatrici ti pocket è derivata da derive. derive ha avuto un grande successo nelle scuole grazie alla sua semplicità... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 agosto 2023

