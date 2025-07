Sono mobili nei windsurf nei cruciverba: la soluzione è Derive

DERIVE

Curiosità e Significato di Derive

Vuoi sapere di più su Derive? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Derive.

Perché la soluzione è Derive? Derive nel windsurf indica le appendici poste sotto la tavola, fondamentali per la stabilità e la direzionalità durante la navigazione. Sono come delle 'ali' che aiutano a mantenere il controllo sulla rotta, soprattutto in condizioni di vento variabile. Senza le derive, sarebbe molto più difficile affrontare le onde e cambiare direzione con facilità, rendendo l'esperienza di windsurf meno sicura e divertente.

Come si scrive la soluzione Derive

D Domodossola

E Empoli

R Roma

I Imola

V Venezia

E Empoli

