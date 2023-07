Una grande vela a pallone delle barche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una grande vela a pallone delle barche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GENNAKER

Significato/Curiosita : Una grande vela a pallone delle barche

Italianizzata /spin'naker/), in italiano chiamato vela a pallone, fiocco a pallone o anche solo pallone, è una vela triangolare ausiliaria che viene issata quando... "settoriale" da risultare incomprensibile al lettore medio (es.: "più il gennaker è lasco, più porta, ma se lo si lasca troppo, si perde pressione e si forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

