VIBRARE

Perché la soluzione è Vibrare? La parola vibrare descrive il movimento rapido e ritmico di un oggetto, come quello di un telefono in modalità silenziosa. Quando il dispositivo vibra, emette piccole oscillazioni che permettono di ricevere notifiche senza suonare. È un modo discreto ed efficace per restare aggiornati senza disturbare gli altri, rendendo vibrare sinonimo di attenzione silenziosa e funzionale.

V Venezia

I Imola

B Bologna

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

