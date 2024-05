Fa tremare le ginocchia

Sostantivo

Curiosità su: La paura è un'emozione primaria, intensamente spiacevole, che deriva dalla naturale avversione al rischio o alla minaccia, presente sia nel genere umano che nel genere animale. Umberto Galimberti, nel suo Dizionario di psicologia, così la definisce: Contrariamente ad altre emozioni primarie, la paura presenta una manifestazione che è per definizione patologica: la fobia. Questa è definita come una reazione esagerata di paura di fronte a un determinato oggetto, animale o evento, sproporzionata rispetto alla situazione che si sta affrontando. Per tale motivo il soggetto che presenta delle fobie evita accuratamente tutte le situazioni che potrebbero scatenare la sua ansia: tale evitamento può inficiare la qualità della vita di una persona con fobia, rinforzandola in un circolo vizioso. Sono esempi di fobia la claustrofobia, l'agorafobia e la centrofobia.



paura ( approfondimento) f sing (pl.: paure)

(psicologia) emozione che desta timore e che si manifesta quando qualcosa o qualcuno viene riconosciuto o percepito come pericoloso e/o minaccioso (per estensione) timore profondo ed estremo, talvolta oltre l'autocontrollo; terrore avvertito in modo continuo, talvolta in modo più o meno lieve L'amico di una vita, dinanzi al pericolo comunque scampato, proferì senza ipocrisia né inganno: "Siamo parecchio simili se non uguali... quindi non devi aver paura di me, puoi fidarti" (per estensione) "oltre il panico", spesso senza coscienza dei motivi spesso è difficile chiedere aiuto quando si ha tanta paura ... e potrebbero passare anni

Sillabazione

pa | ù | ra

Pronuncia

IPA: /pa'ura/

Etimologia / Derivazione

dal latino volgare pavura (derivato di pavere ossia "avere paura")

Citazione

Sinonimi

spavento, terrore, orrore, panico, sgomento, sbigottimento, angoscia

( familiare ) fifa

fifa ( per estensione ) timore, preoccupazione, ansia, apprensione, inquietudine, dubbio, sospetto, allarme, batticuore

timore, preoccupazione, ansia, apprensione, inquietudine, dubbio, sospetto, allarme, batticuore presentimento, sospetto

Contrari

coraggio, audacia

(per estensione) calma, serenità, tranquillità

Varianti

paüra

Parole derivate

da paura, impaurirsi, paurosamente, pauroso, spaurire

Termini correlati

( nel fare ) incertezza, titubanza

) incertezza, titubanza (per estensione) tensione

Proverbi e modi di dire