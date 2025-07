La sede del governo russo nei cruciverba: la soluzione è Cremlino

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La sede del governo russo' è 'Cremlino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CREMLINO

Curiosità e Significato... La soluzione Cremlino di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cremlino per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cremlino? Il Cremlino è il complesso storico di edifici che funge da sede del governo russo e della presidenza. Situato a Mosca, rappresenta il simbolo del potere politico e della storia russa, ospitando uffici, musei e la residenza ufficiale del presidente. È un punto di riferimento iconico e un simbolo di sovranità e tradizione nazionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La città sede del governo bolivianoVi ha sede il governo kenianoVi ha sede il governo bolivianoIl Chigi sede del Governo italianoll suo governo ebbe sede a Salò

Hai davanti la definizione "La sede del governo russo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

R Roma

E Empoli

M Milano

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

