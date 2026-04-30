Grande scrittore russo: Cechov

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Grande scrittore russo: Cechov' è 'Anton'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANTON

Perché la soluzione è Anton? Anton Cechov è considerato uno dei più grandi scrittori russi, celebre per le sue opere teatrali e i racconti che catturano la complessità dell'animo umano. La sua narrativa si distingue per l'abilità di descrivere situazioni quotidiane con sensibilità e approfondimento psicologico, offrendo uno sguardo autentico sulla società del suo tempo. La sua capacità di trasmettere emozioni profonde e di evidenziare le contraddizioni dell'esistenza umana lo colloca tra i grandi maestri della letteratura russa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grande scrittore russo: Cechov". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Grande scrittore russo: Cechov nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Anton

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Anton

A Ancona N Napoli T Torino O Otranto N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grande scrittore russo: Cechov" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Anton' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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