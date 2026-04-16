Un sovrano russo come Ivan il terribile

Home / Soluzioni Cruciverba / Un sovrano russo come Ivan il terribile

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Un sovrano russo come Ivan il terribile' è 'Zar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZAR

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un sovrano russo come Ivan il terribile". La risposta di 3 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un sovrano russo come Ivan il terribile nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Zar

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un sovrano russo come Ivan il terribile" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un sovrano russo come Ivan il terribile" conferma che la soluzione 'Zar' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Zar

Z Zara A Ancona R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un sovrano russo come Ivan il terribile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Zar' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fu influenzato da RasputinEra il bersaglio dichiarato dei nichilistiEx sovrani slaviLo era Ivan il TerribileUno fu Ivan il TerribileCittà russa fondata da Ivan il Terribile sul fiume OkaIl poeta lirico russo morto trentenne nel 1925Il si russo