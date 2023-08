Vi ha sede il governo keniano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi ha sede il governo keniano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NAIROBI

Significato/Curiosita : Vi ha sede il governo keniano

Compagnia con azioni possedute sia dal governo che da privati; il maggior azionista è il governo keniano seguito da klm, il resto è volatile sui mercati azionari... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nairobi (disambigua). nairobi è la capitale del kenya, nonché capoluogo dell'omonima contea... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

