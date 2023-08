Vi ha sede il governo boliviano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi ha sede il governo boliviano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LA PAZ

Significato/Curiosita : Vi ha sede il governo boliviano

Leggermente aumentata rispetto al 2006. il governo boliviano, in risposta alle pressioni internazionali, ha lavorato per limitare la coltivazione di... Significati, vedi la paz (disambigua). la paz (in quechua e in aymara chuqiyapu), il cui nome completo è nuestra señora de la paz (letteralmente nostra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

