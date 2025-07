La città in cui sbarcò Garibaldi l 11 Maggio 1860 nei cruciverba: la soluzione è Marsala

Home / Soluzioni Cruciverba / La città in cui sbarcò Garibaldi l 11 Maggio 1860

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La città in cui sbarcò Garibaldi l 11 Maggio 1860' è 'Marsala'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARSALA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Marsala, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Marsala? Marsala è una città siciliana famosa soprattutto per il suo vino omonimo, apprezzato in tutto il mondo. Situata sulla costa occidentale dell'isola, ha un importante patrimonio storico e culturale, ed è nota anche per il suo ruolo durante l'Unità d'Italia: qui sbarcò Garibaldi l'11 maggio 1860, un evento fondamentale che contribuì alla formazione del nuovo Stato italiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La città in cui morì DanteCittà sarda in cui nacque Grazia DeleddaLa città umbra in cui nacque fra IacoponeLa città del Belgio in cui nacque l imperatore Carlo VLa città della Campania in cui nacque Pulcinella

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "La città in cui sbarcò Garibaldi l 11 Maggio 1860"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

A Ancona

R Roma

S Savona

A Ancona

L Livorno

A Ancona

A A T P R I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PARTITA" PARTITA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.