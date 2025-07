La città della Campania in cui nacque Pulcinella nei cruciverba: la soluzione è Acerra

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La città della Campania in cui nacque Pulcinella' è 'Acerra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACERRA

Perché la soluzione è Acerra? Acerra è una città della Campania, nota come il luogo di nascita di Pulcinella, il celebre personaggio della commedia dell’arte. La parola richiama un borgo ricco di tradizioni popolari e teatrali, simbolo della cultura partenopea. In sostanza, Acerra rappresenta un punto di riferimento per chi vuole scoprire le radici autentiche di questa maschera iconica, testimonianza viva della storia e delle arti napoletane.

