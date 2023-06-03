Il santo festeggiato a Cagliari il primo Maggio

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il santo festeggiato a Cagliari il primo Maggio' è 'Efisio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EFISIO

Perché la soluzione è Efisio? Efisio è il santo celebrato a Cagliari il primo maggio, rappresentando una figura importante per la tradizione locale. Celebrato con processioni e eventi religiosi, questa ricorrenza sottolinea l'importanza della fede e della cultura cagliaritana. La sua figura è strettamente legata alle celebrazioni che coinvolgono tutta la comunità, che si riunisce per onorare il santo durante questa giornata speciale. La festa di Efisio rimane un momento di grande significato spirituale e sociale per la città.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il santo festeggiato a Cagliari il primo Maggio". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Il santo festeggiato a Cagliari il primo Maggio nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Efisio

Per risolvere la definizione "Il santo festeggiato a Cagliari il primo Maggio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il santo festeggiato a Cagliari il primo Maggio" conferma che la soluzione 'Efisio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Efisio

E Empoli F Firenze I Imola S Savona I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il santo festeggiato a Cagliari il primo Maggio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Efisio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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