Le automobiline sui campi da golf nei cruciverba: la soluzione è Cart

Home / Soluzioni Cruciverba / Le automobiline sui campi da golf

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le automobiline sui campi da golf' è 'Cart'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CART

Curiosità e Significato di Cart

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Cart, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cart? Il termine cart in inglese indica un carrello, spesso usato per trasportare mazze e palline sui campi da golf. È uno strumento pratico che permette ai giocatori di muoversi facilmente tra le buche, evitando di portare tutto a mano. Quando si parla di automobiline sui campi da golf, ci si riferisce proprio a questi carrelli, fondamentali per una partita comoda e divertente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Terreni adatti per campi di golfMettere sottosopra i campiUn bastone da golf con la spatola metallicaIl dissodamento dei campiLa buca in un colpo del golf

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cart

Se ti sei imbattuto nella definizione "Le automobiline sui campi da golf", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R A O A T N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TARANTO" TARANTO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.