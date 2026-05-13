Campi mitologici

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Campi mitologici' è 'Elisi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELISI

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Perché la soluzione è Elisi? I campi mitologici sono ambienti immaginari caratterizzati da figure e storie che appartengono alla tradizione della mitologia. Questi spazi descrivono mondi fantastici popolati da dèi, eroi e creature soprannaturali, spesso usati per spiegare fenomeni naturali o trasmettere valori culturali. La voce ELISI si collega a questa definizione in quanto rappresenta un esempio di come alcune parole possano essere associate a concetti mitologici o simbolici. La comprensione di tali campi aiuta a interpretare meglio i testi antichi e le narrazioni mitiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Campi mitologici". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Campi mitologici nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Elisi

Questa pagina è dedicata alla definizione "Campi mitologici" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Campi mitologici" conferma che la soluzione 'Elisi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Elisi

E Empoli L Livorno I Imola S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Campi mitologici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Elisi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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