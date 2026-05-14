Un impianto sui campi di neve

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un impianto sui campi di neve' è 'Sciovia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCIOVIA

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Perché la soluzione è Sciovia? Una scivia è un impianto installato sui campi di neve per facilitare la discesa degli sciatori. Questo sistema, spesso costituito da un percorso inclinato e attrezzato con supporti, permette di scendere rapidamente e in sicurezza lungo le piste. La presenza di una scivia rende l'esperienza sciistica più accessibile, specialmente per i principianti o per chi desidera divertirsi senza fatica. La sua funzione principale è migliorare la praticità e la sicurezza delle discese sulla neve.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un impianto sui campi di neve". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Un impianto sui campi di neve nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sciovia

La definizione "Un impianto sui campi di neve" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un impianto sui campi di neve" conferma che la soluzione 'Sciovia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sciovia

S Savona C Como I Imola O Otranto V Venezia I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un impianto sui campi di neve" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sciovia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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