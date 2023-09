Terreni adatti per campi di golf - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Terreni adatti per campi di golf. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PRATI

Significato/Curiosita : Terreni adatti per campi di golf

Nei primi anni sessanta del xx secolo, ispirandosi alle vetture dei campi da golf, si sono presto diffusi in tutta l'america del nord e, nel decennio... Pamela prati, nata paola pireddu (ozieri, 26 novembre 1958), è una soubrette, attrice ed ex modella italiana. dopo aver esordito come fotomodella e attrice... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Terreni adatti per campi di golf : terreni; adatti; campi; golf; Motoveicolo per terreni accidentati; Fertilizzare terreni con concimi chimici azotati; terreni da golf; terreni recintati con piante fiori e aiuole; Una pianta adatta a terreni salini vicini al mare; I nidi adatti per gli sposini; adatti a produrre fuoco; adatti a contenere; Mobili adatti alle intersezioni; Cavalli adatti ai bambini; Lo è il campi one del mondo di ciclismo; Il campi onato cadetto; Lewis campi one di F 1; campi sportivi; Un Francesco campi one del ciclismo; Supporto per la pallina da golf ; Un terreno da golf ; Dà nome al golf o a est di Nuoro; Uno Stato sul golf o di Guinea; Nel gioco del golf è la buca che si realizza con un solo colpo;

Cerca altre Definizioni