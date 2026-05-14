Ha famosi campi in erba

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ha famosi campi in erba' è 'Wimbledon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: WIMBLEDON

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Perché la soluzione è Wimbledon? Wimbledon è uno dei tornei più prestigiosi del tennis, conosciuto per i suoi campi in erba di alta qualità. Questa superficie, tipica del torneo, richiede uno stile di gioco particolare e una grande abilità tecnica. La tradizione e il fascino di Wimbledon sono strettamente legati alla sua fama e alla storia che si è costruita nel corso degli anni. La competizione si svolge in un’atmosfera unica, che attira appassionati da tutto il mondo, rendendo il torneo un simbolo del tennis internazionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha famosi campi in erba". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Ha famosi campi in erba nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Wimbledon

In presenza della definizione "Ha famosi campi in erba", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha famosi campi in erba" conferma che la soluzione 'Wimbledon' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Wimbledon

W Washington I Imola M Milano B Bologna L Livorno E Empoli D Domodossola O Otranto N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha famosi campi in erba" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Wimbledon' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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