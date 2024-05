La Soluzione ♚ La buca in un colpo del golf La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ACE . Ecco la soluzione verificata per la definizione La buca in un colpo del golf. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La buca in un colpo del golf: Pallina (nota come palla da golf) lungo un apposito percorso, da una piazzola di partenza (il tee), fino alla buca sistemata in una zona d'arrivo (il green)...

