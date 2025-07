Religioso dalle caratteristiche calzature lignee nei cruciverba: la soluzione è Frate Zoccolante

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Religioso dalle caratteristiche calzature lignee' è 'Frate Zoccolante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRATE ZOCCOLANTE

Curiosità e Significato di Frate Zoccolante

Non fermarti alla soluzione! Conosci Frate Zoccolante più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Frate Zoccolante.

Perché la soluzione è Frate Zoccolante? Frate Zoccolante è un termine che richiama un religioso con scarpe di legno, tipiche dei monaci. La parola combina frate (religioso) e zoccolante (che indossa zoccoli o calzature di legno). Viene usata anche in modo figurato per descrivere qualcuno con un carattere semplice, umile e genuino, spesso con un tocco di ironia. È un modo colorito per parlare di persone dal passato austero e devoto.

Come si scrive la soluzione Frate Zoccolante

La definizione "Religioso dalle caratteristiche calzature lignee" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

R Roma

A Ancona

T Torino

E Empoli

Z Zara

O Otranto

C Como

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

