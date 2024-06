intensamente religioso

: La mistica, e i relativi termini misticismo e misticità, indicano quel sentimento di contemplazione, venerazione o adorazione della dimensione del sacro o della divinità, implicandone un'esperienza diretta al di là del pensiero logico-discorsivo. Questa condizione di intensa partecipazione al divino può interessare i sensi del corpo, o soltanto la sua parte immateriale e trascendente (talora chiamata anima), in forma non o sovra-razionale e talora persino in stati vicini all'incoscienza (come la trance medianica), culminando con l'estasi.

Italiano: Sostantivo: mistico m sing . chi pratica il misticismo. Sillabazione: mì | sti | co. Pronuncia: IPA: /'mistiko/ . Etimologia / Derivazione: dal latino mysticus che deriva dal greco µst cioè "relativo ai misteri (pagani)" . Sinonimi: contemplativo. devoto. ascetico. (senso figurato) spirituale, altamente spirituale, puro, purissimo, ideale. asceta. Contrari: razionalista.