Le calzature di gomma dei pescatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le calzature di gomma dei pescatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STIVALONI

Significato/Curiosità : Le calzature di gomma dei pescatori

I pescatori indossano spesso calzature di gomma o stivaloni per proteggere i loro piedi durante l'attività di pesca. Questi indumenti sono realizzati con materiali impermeabili e resistenti, come la gomma naturale o sintetica, che li rendono adatti a camminare su terreni bagnati o fangosi. I stivaloni sono alti fino al ginocchio o oltre, offrendo una protezione extra contro l'acqua e i detriti. Queste calzature sono dotate di suole antiscivolo per garantire una presa sicura su superfici scivolose. Sono progettati per essere robusti e durevoli, in modo da resistere alle condizioni difficili e alle intemperie. Le calzature di gomma dei pescatori sono quindi un elemento essenziale dell'abbigliamento per svolgere l'attività di pesca in modo confortevole e sicuro.

