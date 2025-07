Simbolo fatto di immagini caratteristiche nei cruciverba: la soluzione è Emblema

EMBLEMA

Curiosità e Significato di Emblema

Perché la soluzione è Emblema? Un emblema è un simbolo rappresentato da immagini o segni che identificano un'idea, un gruppo o un'entità. Spesso utilizzato come sigillo o marchio distintivo, comunica valori e identità attraverso simboli riconoscibili facilmente. È uno strumento di comunicazione visiva che racchiude significati profondi in un'immagine semplice, rendendo immediatamente comprensibile il messaggio. Insomma, un modo potente per rappresentare qualcosa con poche immagini.

Come si scrive la soluzione Emblema

Hai davanti la definizione "Simbolo fatto di immagini caratteristiche" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

M Milano

B Bologna

L Livorno

E Empoli

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

