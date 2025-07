Arbusti montani che danno bacche per marmellate nei cruciverba: la soluzione è Mirtilli

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Arbusti montani che danno bacche per marmellate' è 'Mirtilli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MIRTILLI

Curiosità e Significato di Mirtilli

Vuoi sapere di più su Mirtilli? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Mirtilli.

Perché la soluzione è Mirtilli? I mirtilli sono piccoli arbusti di montagna che producono bacche bluastre molto apprezzate in cucina, soprattutto per preparare marmellate e dolci. Ricchi di antiossidanti, sono un vero tesoro naturale, crescono in zone elevate e rappresentano un ingrediente versatile e salutare. Questi frutti sono amatissimi per il loro sapore intenso e le numerose proprietà benefiche.

Come si scrive la soluzione Mirtilli

Hai davanti la definizione "Arbusti montani che danno bacche per marmellate" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

I Imola

R Roma

T Torino

I Imola

L Livorno

L Livorno

I Imola

