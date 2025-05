Bacche per marmellate nei cruciverba: la soluzione è Ribes

RIBES

Curiosità e Significato di "Ribes"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Ribes, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Il ribes è un tipo di bacca comunemente utilizzata per la preparazione di marmellate e conserve grazie al suo sapore acidulo e alla ricchezza di vitamine. Esistono diverse varietà, tra cui il ribes rosso, nero e bianco, ognuna con le proprie caratteristiche e utilizzi culinari.

Come si scrive la soluzione: Ribes

Stai cercando la risposta alla definizione "Bacche per marmellate"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

B Bologna

E Empoli

S Savona

