Farmaci che danno febbre

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Farmaci che danno febbre' è 'Pirogeni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIROGENI

Perché la soluzione è Pirogeni? I pirogeni sono sostanze che inducono l’aumento della temperatura corporea, causando febbre. Questi agenti possono essere di origine endogena, provenienti dal corpo stesso in risposta a infezioni o infiammazioni, oppure di origine esogena, come batteri, virus o altre sostanze esterne. La presenza di pirogeni stimola il sistema immunitario a reagire, generando febbre come meccanismo di difesa. La loro azione può essere sfruttata anche in ambito medico per diagnosticare o valutare condizioni infettive.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Farmaci che danno febbre". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Farmaci che danno febbre nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Pirogeni

Per risolvere la definizione "Farmaci che danno febbre", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Farmaci che danno febbre" conferma che la soluzione 'Pirogeni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Pirogeni

P Padova I Imola R Roma O Otranto G Genova E Empoli N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Farmaci che danno febbre" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pirogeni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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