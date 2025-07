Resta a lungo in magazzino nei cruciverba: la soluzione è Invenduto

INVENDUTO

Curiosità e Significato di Invenduto

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Invenduto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Invenduto? Invenduto indica un prodotto che rimane nel magazzino senza essere venduto per lungo tempo. È spesso associato a merce invendibile o che non ha trovato acquirenti, rischiando di deteriorarsi o diventare obsoleta. Questa situazione può comportare costi extra per le aziende e rappresenta un problema di gestione delle scorte. In sintesi, l'invenduto è ciò che resta in magazzino troppo a lungo senza essere acquistato.

Come si scrive la soluzione Invenduto

La definizione "Resta a lungo in magazzino" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

N Napoli

V Venezia

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

U Udine

T Torino

O Otranto

