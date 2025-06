Ciò che resta in un magazzino in attesa di essere venduto nei cruciverba: la soluzione è Giacenza

Home / Soluzioni Cruciverba / Ciò che resta in un magazzino in attesa di essere venduto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ciò che resta in un magazzino in attesa di essere venduto' è 'Giacenza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIACENZA

Curiosità e Significato di Giacenza

La soluzione Giacenza di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Giacenza per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Giacenza? La giacenza indica l'insieme delle merci o dei prodotti che sono stoccati in magazzino e ancora da vendere, rimanendo inattivi in attesa di essere acquistati. È un termine usato spesso in ambito commerciale e logistico per descrivere le scorte non ancora vendute. Gestire bene la giacenza è fondamentale per ottimizzare le risorse e mantenere un equilibrio tra domanda e offerta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Su quella media si calcolano gli interessi del conto correnteCi resta solo ciò che è degno di essere ricordatoCiò che resta d una vecchia autoÈ tutto ciò che ci resta degli animali preistorici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Giacenza

La definizione "Ciò che resta in un magazzino in attesa di essere venduto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

I Imola

A Ancona

C Como

E Empoli

N Napoli

Z Zara

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O O R C I A G A L D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARDIOLOGIA" CARDIOLOGIA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.