La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Allevia la condanna' è 'Condono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONDONO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Condono? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Condono.

Perché la soluzione è Condono? Il condono è un provvedimento che permette di sanare una situazione irregolare, come debiti o violazioni, offrendo la possibilità di regolarizzare pagando una somma o rispettando determinate condizioni. È come una pausa temporanea o una via d’uscita per chi desidera mettere in regola le proprie pratiche. In sostanza, il condono può alleviare la condanna di una situazione complicata, offrendo una soluzione definitiva.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Liberare da una condannaComporta una condannaDegne di condannaLa condanna del carcere a vitaLa famosa abbazia francese distrutta dopo la condanna del giansenismo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Allevia la condanna", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

O Otranto

C H P E O A T R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PORCHETTA" PORCHETTA

