La condanna del carcere a vita - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : ERGASTOLO

Significato/Curiosita : La condanna del carcere a vita

1969 per omicidio, si è tolto la vita nel carcere di ducos, sull'isola della martinica, dopo quarantotto anni di carcere. era il più anziano detenuto di... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ergastolo (disambigua). l'ergastolo è una pena detentiva a carattere perpetuo inflitta a chi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : La condanna del carcere a vita : condanna; carcere; vita; Comporta una condanna ; È condanna ta dalla Chiesa; Donna condanna bile; La pena dell esilio a cui venivano condanna ti gli Ateniesi; Uomo da condanna re; Donne in carcere ; carcere romano; Isola sarda con uno storico carcere ; Messi in carcere ; Fuggito dal carcere ; Fa evita re il botteghino; Evita no di scottarsi le dita nel sollevare le pentole; Evita re tenersi lontani; La spinta dei liquidi organici nelle cavità che li contengono; Attività per lettori;

