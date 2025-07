Sanatoria per costruzioni abusive nei cruciverba: la soluzione è Condono

CONDONO

Curiosità e Significato di Condono

La parola Condono è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Condono.

Perché la soluzione è Condono? Il condono è un’azione legislativa che permette di sanare illegalità edilizie, come costruzioni abusive, offrendo la possibilità di regolarizzare le opere senza incorrere in sanzioni o demolizioni. È uno strumento che mira a mettere ordine nel patrimonio edilizio, facilitando il riconoscimento ufficiale di edifici non conformi alle norme. In sostanza, offre una via legale per sistemare le irregolarità edilizie.

