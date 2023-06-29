Comporta una condanna

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Comporta una condanna' è 'Reato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REATO

Perché la soluzione è Reato? Un reato rappresenta un comportamento che viola le leggi stabilite dallo stato, causando danni o disturbi alla collettività. La sua natura implica spesso una condanna, ovvero una sanzione riconosciuta e applicata dall’autorità giudiziaria. La condanna deriva dal fatto che il reato è considerato un’offesa grave alla società, meritevole di punizione. La relazione tra il reato e la condanna è fondamentale per mantenere l’ordine e la giustizia nel sistema legale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Comporta una condanna". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Comporta una condanna nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Reato

Se la definizione "Comporta una condanna" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Comporta una condanna" conferma che la soluzione 'Reato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Reato

R Roma E Empoli A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Comporta una condanna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Reato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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