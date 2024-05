Liberare da una condanna

Verbo

Transitivo

Curiosità su: Gerald Rudolph Ford Jr., nato Leslie Lynch King, Jr. (Omaha, 14 luglio 1913 – Rancho Mirage, 26 dicembre 2006), è stato un politico statunitense, 38º presidente degli Stati Uniti d'America dal 1974 al 1977. Diventato presidente degli Stati Uniti a seguito delle dimissioni di Richard Nixon, è fino ad oggi l'unico presidente ad aver assunto tale ruolo senza essere stato eletto nemmeno come vicepresidente, in quanto venne nominato a tale carica tale da Nixon dopo le dimissioni di Spiro Agnew, vicepresidente eletto con Nixon. Durante la sua presidenza finì la guerra del Vietnam e furono firmati gli Accordi di Helsinki nel quadro dell'OSCE, che hanno favorito la distensione con l'URSS. Durante il suo mandato, il Congresso ha assunto un'importanza crescente negli affari internazionali, mentre il ruolo del presidente è diminuito. Per quanto riguarda la politica interna, Ford si è trovato di fronte alle peggiori prospettive economiche dai tempi della Grande depressione: durante i suoi anni in carica, il paese è entrato in recessione e l'inflazione è aumentata.

graziare (vai alla coniugazione)

elargire la grazia a un detenuto (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

gra | zià | re

Pronuncia

IPA: /grat'tsjare/

Etimologia / Derivazione

deriva da grazia

Sinonimi

abbuonare, amnistiare, condonare, perdonare,

(di persona) salvare

salvare esaudire, concedere

risparmiare

Contrari

punire, condannare, giustiziare

negare, rifiutare

Parole derivate