La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Salva dal fisco certi evasori' è 'Condono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONDONO

Curiosità e Significato di Condono

Vuoi sapere di più su Condono? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Condono.

Perché la soluzione è Condono? Il condono è un provvedimento che permette di sanare in modo agevolato le irregolarità fiscali, spesso offrendo sconti o rateizzazioni. Viene utilizzato per salvare alcuni evasori dal peso delle tasse e delle sanzioni, favorendo la regolarizzazione delle posizioni fiscali. È uno strumento controverso, ma spesso adottato per alleggerire il sistema e favorire il rispetto delle norme.

Come si scrive la soluzione Condono

Se "Salva dal fisco certi evasori" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

O Otranto

