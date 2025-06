Colture di foraggi nei cruciverba: la soluzione è Erbai

ERBAI

Perché la soluzione è Erbai? Erbai indica le aree destinate alla coltivazione di foraggi, ossia piante come l’erba o il fieno che vengono utilizzate come alimentazione per gli animali. Sono terreni fondamentali nell’agricoltura zootecnica, dove si coltivano piante erbacee per sostenere il bestiame durante tutto l’anno. Un elemento chiave per garantire il benessere degli animali e la produzione di carne, latte e altri derivati.

