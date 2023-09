Fornire acqua alla terra in modo che le colture e le piante crescano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fornire acqua alla terra in modo che le colture e le piante crescano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IRRIGARE

Significato/Curiosita : Fornire acqua alla terra in modo che le colture e le piante crescano

Allagamento in cui le colture vengono coperte d'acqua che evaporando aumenta la concentrazione di sali. poiché l'acqua viene utilizzata dalle piante ed evapora... Collega il tago ad altri corsi d'acqua, come il segura, realizzato per irrigare l'arida regione di castiglia-la mancia e che ha permesso la nascita del... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

