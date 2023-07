Luogo per foraggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo per foraggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FIENILE

Significato/Curiosita : Luogo per foraggi

Della zona in cui viene realizzato il latte. tra i foraggi ammessi dal disciplinare sono presenti foraggi freschi di varie essenze tra cui trifoglio, segale... Parte dei casi il fienile è separato dalla stalla o dall'ovile onde scongiurare rischi al bestiame in caso di incendio. il fienile storico, o rustico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 30 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Luogo per foraggi : luogo; foraggi; Un luogo particolarmente sassoso; A partire da questo luogo aulico; Originarie d un luogo ; Distribuzione di manifestini in un luogo pubblico; I Maremmani del capoluogo ; Costruzione rurale per stoccare foraggi o; Un locale per foraggi ; Prati di foraggi o; Magazzini per il foraggi o; Botola usata per calare foraggi o nella mangiatoia;

