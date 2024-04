La Soluzione ♚ Locale per foraggi La definizione e la soluzione di 7 lettere: Locale per foraggi. FIENILE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Locale per foraggi: Un fienile è, nell'accezione più vasta del termine, qualsiasi struttura atta allo stoccaggio del fieno. Può essere realizzato con i materiali più svariati: frasche, canne, pali, lamiere o anche in muratura; in quest'ultimo caso presenta comunque frequenti aperture al fine di agevolare la libera circolazione dell'aria, necessaria a evitare la formazione di marciumi nel foraggio. Nella maggior parte dei casi il fienile è separato dalla stalla o dall'ovile onde scongiurare rischi al bestiame in caso di incendio. Sostantivo Significato e Curiosità su: Un fienile è, nell'accezione più vasta del termine, qualsiasi struttura atta allo stoccaggio del fieno. Può essere realizzato con i materiali più svariati: frasche, canne, pali, lamiere o anche in muratura; in quest'ultimo caso presenta comunque frequenti aperture al fine di agevolare la libera circolazione dell'aria, necessaria a evitare la formazione di marciumi nel foraggio. Nella maggior parte dei casi il fienile è separato dalla stalla o dall'ovile onde scongiurare rischi al bestiame in caso di incendio. fienile ( approfondimento) m sing (pl.: fienili) (agricoltura) (architettura) edificio adibito alla raccolta di fieno Sillabazione fie | nì | le Pronuncia IPA: /fje'nile/

Etimologia / Derivazione dal latino fenile derivazione di fenum cioè "fieno" Altre Definizioni con fienile; locale; foraggi; Luogo per foraggi; Costruzione rurale per stoccare foraggio; Un locale qualsiasi inutile; Un locale attiguo alla camera da letto; Un locale per foraggi;

