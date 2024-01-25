La scienza che studia le colture

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La scienza che studia le colture' è 'Agraria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AGRARIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La scienza che studia le colture" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La scienza che studia le colture". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Agraria? L'agraria è una disciplina che si occupa dello studio delle colture, analizzando le tecniche di produzione, gestione del suolo e delle piante. Essa comprende anche la ricerca su metodi sostenibili di coltivazione e il miglioramento genetico delle specie agricole. L'agraria si interfaccia con le scienze ambientali e l'economia, contribuendo a ottimizzare la produzione alimentare e a preservare le risorse naturali. La sua importanza si riflette nella sicurezza alimentare e nel rispetto dell'ambiente.

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La scienza che studia le colture nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Agraria

Questa pagina è dedicata alla definizione "La scienza che studia le colture" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La scienza che studia le colture" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Agraria:

A Ancona G Genova R Roma A Ancona R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La scienza che studia le colture" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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