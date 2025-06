Un carico... da treno nei cruciverba: la soluzione è Vagonata

Home / Soluzioni Cruciverba / Un carico... da treno

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un carico... da treno' è 'Vagonata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VAGONATA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Vagonata? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Vagonata.

Perché la soluzione è Vagonata? Vagonata indica una grande quantità di merci trasportate su un treno, equivalenti a un intero vagone. È un termine usato per esprimere un volume considerevole di cose, spesso in modo figurato, come quando si parla di una vagonata di emozioni. Insomma, suggerisce un carico pesante e imponente, proprio come quello di un treno pieno di merci.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Rimorchiare un caricoC è chi lo preferisce più o meno caricoLa parte della nave destinata al caricoUn treno ad alta velocitàCarico di denari

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Un carico... da treno" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

A Ancona

G Genova

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

I E N E E R M F I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INFERMIERE" INFERMIERE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.