Pieno di fibre sottili e allungate nei cruciverba: la soluzione è Filamentoso

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Pieno di fibre sottili e allungate' è 'Filamentoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FILAMENTOSO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Filamentoso? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Filamentoso.

Perché la soluzione è Filamentoso? Filamentoso descrive qualcosa costituito da fili sottili e allungati, come filamenti che si intrecciano o si estendono. È un termine spesso usato in botanica, chimica o anche per indicare tessuti o materiali con aspetto filamentoso. La parola evoca l'immagine di elementi leggeri e sottili che si allungano, creando una trama delicata e sottile, perfetta per descrivere materiali o strutture sottili e elongate.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ricchi di fibre sottiliLuogo pieno di alberiPieno fino all orloCon la brutta stagione ha il negozio pienoPieno di aria

Se "Pieno di fibre sottili e allungate" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

I Imola

L Livorno

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

S Savona

O Otranto

