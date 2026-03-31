La sostanza che avvolge le fibre nervose

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La sostanza che avvolge le fibre nervose' è 'Mielina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MIELINA

Perché la soluzione è Mielina? La mielina è una sostanza fondamentale nel sistema nervoso, in quanto riveste le fibre nervose formando uno strato isolante che permette una trasmissione più rapida e efficiente degli impulsi nervosi. Questa sostanza, prodotta dalle cellule di Schwann nel sistema periferico e dagli oligodendrociti nel sistema centrale, svolge un ruolo cruciale nel mantenimento delle funzioni sensoriali e motorie. La presenza di mielina garantisce la rapidità delle comunicazioni tra i neuroni, influenzando direttamente il funzionamento dell'intero organismo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La sostanza che avvolge le fibre nervose". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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La sostanza che avvolge le fibre nervose nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Mielina

Se la definizione "La sostanza che avvolge le fibre nervose" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La sostanza che avvolge le fibre nervose" conferma che la soluzione 'Mielina' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Mielina

M Milano I Imola E Empoli L Livorno I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La sostanza che avvolge le fibre nervose" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mielina' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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