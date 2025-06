Lo Scott che ha scritto Presunto innocente nei cruciverba: la soluzione è Turow

TUROW

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Turow, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Turow? Turow è il cognome di John Turow, famoso autore e avvocato statunitense, noto soprattutto per aver scritto Presunto innocente. La parola richiama quindi la figura di quest'autore, simbolo di narrativa legale e del mondo giudiziario. È diventata un termine riconoscibile nel contesto del noir e dei romanzi investigativi, evocando storie di giustizia e mistero.

T Torino

U Udine

R Roma

O Otranto

W Washington

