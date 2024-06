Presunto spargitore di peste

: Untore era un termine utilizzato nel Cinquecento e nel Seicento per indicare chi si riteneva diffondesse volontariamente il morbo della peste spalmando in luoghi pubblici appositi unguenti venefici. Il termine untore ricorre in particolare nelle vicende relative al processo intentato dal Governo di Milano nel 1630 contro gli sventurati Guglielmo Piazza e Gian Giacomo Mora, processo che il Manzoni ripercorse nel saggio storico Storia della colonna infame del 1840. Le credenze sugli untori ebbero particolare diffusione durante la grande peste del 1630, immortalata da Manzoni nel romanzo I promessi sposi e divenuta nota, per questo, come peste manzoniana.

Italiano: Sostantivo: untore ( approfondimento) m sing . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (storia) colui che, nel corso della peste del 1630 a Milano, era ritenuto colpevole di spargere sostanze infette sopra muri, abitazioni o ai loro ingressi. Sillabazione: un | tó | re. Pronuncia: IPA: /un'tore/ . Etimologia / Derivazione: dal latino unctor derivazione di ungere cioè "ungere" .