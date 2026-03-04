Un presunto spargitore di peste

Home / Soluzioni Cruciverba / Un presunto spargitore di peste

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un presunto spargitore di peste' è 'Untore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UNTORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un presunto spargitore di peste" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un presunto spargitore di peste". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Untore? L'untore era colui che, ritenuto colpevole di diffondere malattie come la peste, si presumeva fosse responsabile di contagi e sofferenze all’interno della comunità. Spesso, questa figura veniva accusata senza prove concrete, alimentando paure e sospetti tra le persone. La sua presenza generava diffidenza e isolamento, creando un clima di tensione sociale. La storia ci mostra come tali accuse abbiano spesso avuto conseguenze drammatiche sulla vita di molti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un presunto spargitore di peste nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Untore

In presenza della definizione "Un presunto spargitore di peste", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un presunto spargitore di peste" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Untore:

U Udine N Napoli T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un presunto spargitore di peste" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si credeva spargesse la pesteSi credeva che spargesse la pesteDiffusore volontario della peste medievalePresunto spargitore di pesteAnticamente si credeva che spargessero la pesteSi credeva che spargessero la pesteUna piccola pesteL Antonio presunto rivale di Mozart