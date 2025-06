La sfruttano gli uomini talpa nei cruciverba: la soluzione è Miniera

Home / Soluzioni Cruciverba / La sfruttano gli uomini talpa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La sfruttano gli uomini talpa' è 'Miniera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MINIERA

Curiosità e Significato di Miniera

La soluzione Miniera di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Miniera per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Miniera? Una miniera è un luogo sotterraneo dove si estraggono minerali, carbone o altri materiali preziosi. Gli uomini vi lavorano scavando profondamente nella terra, spesso in condizioni dure, per recuperare risorse utili alla società. È un ambiente che richiede abilità e resistenza, rappresentando una fonte di ricchezza ed energia. La miniera, quindi, è il cuore dell’estrazione di molte materie prime fondamentali per la vita quotidiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Uomini di valoreGli uomini inglesiUomini di antico stampoDividono gli uominiDonò agli uomini il fuoco

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Miniera

Non riesci a risolvere la definizione "La sfruttano gli uomini talpa"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

I Imola

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

E A A B A L N R D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALDEBARAN" ALDEBARAN

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.