Pianta della quale si sfruttano le proprietà emostatiche

Home / Soluzioni Cruciverba / Pianta della quale si sfruttano le proprietà emostatiche

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Pianta della quale si sfruttano le proprietà emostatiche' è 'Borsa Del Pastore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BORSA DEL PASTORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pianta della quale si sfruttano le proprietà emostatiche" corrisponde a una soluzione formata da 15 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pianta della quale si sfruttano le proprietà emostatiche". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Pianta della quale si sfruttano le proprietà emostatiche nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Borsa Del Pastore

La soluzione associata alla definizione "Pianta della quale si sfruttano le proprietà emostatiche" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pianta della quale si sfruttano le proprietà emostatiche" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Borsa Del Pastore:

B Bologna O Otranto R Roma S Savona A Ancona D Domodossola E Empoli L Livorno P Padova A Ancona S Savona T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pianta della quale si sfruttano le proprietà emostatiche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Pianta da cui si ricava una polvere insetticidaPianta dai fiori gialli da cui si ricava un essenza usata in profumeriaSi pianta con i burattiniSi pianta e si levaPianta che possiede innumerevoli proprietà medicinali